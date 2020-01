Politiet har lagt vekk listen over mulige gjerningspersoner i Hagen-forsvinningen

Tidlig i etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning høsten 2018 ble det laget en liste med navngitte, potensielle gjerningspersoner, men denne har så langt ikke gitt politiet noe gjennombrudd i saken.

– Lista med potensielle gjerningspersoner er lagt bort, sier politiinspektør Tommy Brøske til Dagbladet.

Brøske understreker at det ikke er noen dramatisk endring i saken som har ført til at lista med navn ikke lenger anses som aktuell. Han sier også at det kan være vanlig å lage slike lister i en tidlig fase for å få oversikt over mulige gjerningspersoner.

Nær 400 personer er avhørt



Ifølge Brøske har 100 etterforskere på det meste jobbet med saken siden 31. oktober 2018, men tallet er i dag redusert til rundt en tredel.

Mellom 350 og 400 personer er avhørt. Over 6.000 timer med videomateriale er hentet inn, og det hentes fortsatt inn nytt materiale.

Merutgifter på 15 millioner



Fra 31. oktober 2018 og ut 2019 medførte etterforskningen merutgifter for Øst politidistrikt på rundt 15 millioner kroner. I tillegg kommer lønn til dem som har jobbet med saken, som er fast ansatt og som uansett ville vært i jobb i perioden.

