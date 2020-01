Babcock leverte en beredskap på 90 prosent i desember

I desember leverte Babcock en beredskap på 90,33 prosent med luftambulansetjenestens egne ni fly. Medregnet ekstra fly for kort- og langbane som selskapet selv satte inn i desember, leverte Babcock en beredskap på 95,57 prosent i siste måned av 2019, viser tall fra Luftambulansetjenesten.

Luftambulanseberedskapen ble svekket i forbindelse med to hendelser i desember. Først ble det oppdaget feil på propellene på flere kortbanefly i begynnelsen av måneden. Det førte til at fire av dem ble satt på bakken, mens de seks gjenværende kortbaneflyene ble ilagt strengere værrestriksjoner.

Deretter ble fly satt på bakken grunnet sykdom hos personellet i julehelgen.

Totalt leverte Babcock en beredskap på 87,27 prosent i andre halvår i 2019 etter at selskapet tok over som operatør for alle landets ambulansefly fra 1. juli i fjor.

Oppstarten i juli var desidert dårligst, med en levert beredskap på 69,86 prosent innenfor Babcocks ansvar.

Beredskapen måles i det mulige antallet timer Luftambulansetjenestens ni fly kunne ha vært i beredskap dersom ingen av dem fikk beredskapsavbrudd.