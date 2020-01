To menn framstilles for varetekt

To menn som er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann i 40-årene og en kvinne på 29 år ble funnet døde i Bergen mandag, fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

Også to andre er siktet i saken. En av dem er siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis.

Stemmer over riksrett

Representantenes hus i USA holder en avstemning om å overføre riksrettssaken mot president Donald Trump til Senatet.

Lederen for det republikanske flertallet i Senatet Mitch McConnell mener saken vil kunne begynne tirsdag neste uke.

Signerer handelsavtale

Trump har varslet at landene er enige om flere tiltak, og vil signere første del av en større handelsavtale.

Handelsavtalen omtales som fase én. Det vil bli holdt en signeringsseremoni i Det hvite hus.

Redegjørelser i Stortinget

Helseminister Bent Høie (H) skal redegjøre for Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skal redegjøre om situasjonen i Midtøsten.

Besøker sementprodusent

Kronprins Haakon besøker sementprodusenten Norcem i Brevik sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Norcem er Norges eneste produsent av sement.