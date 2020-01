Helgelandssykehuset beklager seks kreftoperasjoner

Sykehuset i Sandnessjøen ble i september informert om en rapport fra Kreftregisteret som viser at 14 prosent av alle som ble operert for tarmkreft i Sandnessjøen mellom 2016 og 2018, døde før 100 dager var gått, skriver NRK.

Det er klart dårligst av alle sykehusene i landet.

Likevel ble seks tarmkreftpasienter operert mellom oktober i desember. Først i januar ble operasjonene stanset, melder kanalen.

– Jeg synes vi skal ta selvkritikk på det. Det er ingen grunn til at arbeidet med sykehusstruktur har tatt så stort fokus at vi ikke har greid å sette inn tiltak umiddelbart. Vi skulle reagert tidligere, sier fagsjef Ida Bukholm ved Helgelandssykehuset til NRK.

Statistikken fra Kreftregisteret sier ingenting om pasientene døde som en konsekvens av operasjonen eller av andre årsaker. De sier også tallene må tolkes med stor forsiktighet.

Operasjonene ble sanset sist helg som følge av at flere delte rapporten fra Kreftregisteret på Facebook.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir skriver blant annet i en epost til NRK at hun ble kjent med rapporten i desember. Årsaken til at hun ikke grep inn umiddelbart, var at hun fryktet det kunne forstyrre Helse nord sitt arbeid med ny sykehusstruktur på Helgeland, skriver hun.