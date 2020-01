Politiet mener å vite hvor lenge drapsofrene i Bergen lå i terrenget

– Vi har indikasjoner på hvor lenge de har ligget der, men det er opplysninger vi ikke ønsker å gå ut med, sier påtaleleder Inger-Lise Høyland til NRK.

Den foreløpige obduksjonen av kvinnen og mannen styrker politiets mistanke om at de står overfor et dobbeltdrap. De ble funnet døde under en presenning ved Osavatnet i Arna mandag ettermiddag.

Fire menn er siktet i saken. Onsdag blir to av dem fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

Blodig seng

Tirsdag ettermiddag og kveld undersøkte politiet et hospits i Bergen sentrum, som er sentral i etterforskningen.

Der tok politiet med seg det som så ut til å være en blodig seng som ble funnet under en presenning, ifølge Dagbladet.

Høyland sier til NRK at de ikke ønsker å si hvilke funn de har gjort i forbindelse med de kriminaltekniske undersøkelsene, ei heller hvor de tror åstedet for drapet er.

Politiets hypotese er at mannen og kvinnen ble drept et sted, for så å bli fraktet til turområdet ved Gullfjellet.

Knivskader

De to drepte har ifølge Bergens Tidende skader som kan stamme fra en kniv. Også NRK og VG melder at de ble påført skader som kan stamme fra en kniv eller andre skarpe gjenstander.

Påtaleleder Høyland ønsker ikke å kommentere drapsmetoden eller om det er gjort funn av ett eller flere drapsvåpen.

Tidligere straffet

Tre av pågrepne er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens en er siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis. To av mennene ble pågrepet mandag kveld og to ble pågrepet tirsdag.

Av de to mennene som ble pågrepet mandag, vil den eldste, en 56-åring, ikke forklare seg. Den yngste, en 36 gammel mann, ble avhørt tirsdag. Det er de to som vil bli framstilt for varetektsfengsling onsdag.

Ifølge BT er både 56-åringen og 36-åringen blitt straffet en rekke ganger tidligere.