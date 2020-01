PST: Kvinnen som hentes hjem fra Syria kan bli pågrepet

– Vi har hele tiden sagt at de som slutter seg til ISIL må regne med å bli pågrepet i det de kommer hjem. Pågripelse kan derfor være en mulighet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Aftenposten.

Den 29 år gamle norskpakistanske kvinnen er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltakelse i de to terrororganisasjonene Nusrafronten og IS..

Hun og hennes to barn, en sønn og en datter, hentes ut fra Syria av norske myndigheter tirsdag. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter nå henter dem hjem til Norge.

Bernsen understreker at de ikke vil offentliggjøre på forhånd hvilke skritt de vil ta. Han vil ikke kommentere hva som kommer til å skje med barna til 29-åringen dersom hun blir pågrepet.

Førstestatsadvokat og embetsleder Jan Glent i Det nasjonale statsadvokatembetet har det påtalemessige ansvaret for saken mot 29-åringen.

– De kvinnene som det er grunn til å tro har deltatt i IS, er blitt etterforsket. Et mulig tvangsmiddel som kan bli brukt, er pågripelse, sier Glent.

– Det er PST som tar beslutningen om en eventuell pågripelse, legger han til.

