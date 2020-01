Fire menn er nå siktet i drapssaken i Bergen

Tre av dem er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens en er siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis. To av mennene ble pågrepet mandag kveld og to ble pågrepet tirsdag.

Av de to mennene som ble pågrepet mandag, vil den eldste, en 56-åring ikke forklare seg, mens den yngste, en 36 gammel mann ble avhørt tirsdag.

– Han har gitt en lang forklaring til politiet, og erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Han vil be om å bli løslatt under fengslingsmøtet, onsdag, sier mannens forsvarer, advokat Kjetil Ottesen, til Bergens Tidende.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt sa på politiets pressekonferanse tirsdag kveld at de to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Ytterligere to siktet

I tillegg til disse to, pågrep politiet en mann i 30-årene i en væpnet aksjon mot en leilighet i en boligblokk i Arna tirsdag.

Han blir avhørt tirsdag og har fått oppnevnt advokat Erik Mjell som forsvarer. Politiet hadde mandag kveld ikke tatt stilling til om han også skal fremstilles for varetektsfengsling onsdag.

– I denne boligen var det også to andre menn. De er avhørt i dag. En av dem er siktet for å ha ødelagt bevis. Vi forsøker også å få avhørt ham i løpet av kvelden, sa Høyland, som har bekreftet at de siktede og avdøde er kjent av politiet fra før.

Den endelige obduksjonsrapporten foreligger ikke, men politiet sier nå at de foreløpige resultatene de har fått fra Gades Institutt styrker hypotesen om at det dreier seg om drap.

30 personer i sving

Politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt opplyste at det fortsatt pågår både operative og tekniske undersøkelser, blant annen i boligen i Møllendalsveien, som politiet anser som sentral i etterforskningen.

– Kripos bistår både teknisk og taktisk. Per nå er 30 personer i sving, inkludert Kripos. Vi ønsker fortsatt tips i saken, sa han.

Politiet vet fortsatt ikke hva som har skjedd med kvinnen og mannen som ble funnet drept. De undersøker om de kan ha blitt drept et annet sted og fraktet til funnstedet.

Blodige gjenstander

Mandag avhørte politiet et 30-talls vitner i saken. Det inkluderte turgåere i området, i tillegg til omgangskretsen til de avdøde og naboer av dem.

De avdøde, en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene, ble funnet under en presenning i det populære turområdet mandag ettermiddag. Det var turgåere som varslet politiet etter å ha funnet blodige gjenstander i området.

VIDEO: Politiet undersøker om drapsofre i Bergen kan ha blitt fraktet til funnstedet