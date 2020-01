Mann dømt til tre års fengsel for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 100.000 kroner i erstatning, skriver NRK.

Kvinnen fortalte om overgrepene til en nær venn sommeren 2018, skriver kanalen. Hun har forklart at mannen to ganger holdt henne fast mens han utsatte henne for seksuelle overgrep og at hun «ikke klarte å gjøre motstand eller å si nei».

I dommen heter det at mannen utnyttet kvinnes utviklingshemming og at han har «skaffet seg seksuell omgang av krenkende karakter».

Mannen erklærte seg ikke skyldig da saken gikk for Nord-Troms tingrett i desember i fjor.

Mannen har anket dommen, og hans forsvarer Annichen Eleonora Rye-Holmboe ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.