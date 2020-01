Uklart om P-huset på Sola skal rives eller repareres

– Valget står mellom å rive bygget eller reparere det. Uansett beslutning håper vi å redde flest mulig biler. Jeg håper at vi kan få en avklaring i slutten av uken, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad til Stavanger Aftenblad.

Fortsatt er bygningen av en slik tilstand at det ikke er aktuelt å sende folk inn. Et fjernstyrt kjøretøy og drone ble sendt inn mandag for å filme skadene etter brannen forrige tirsdag.

1.300 biler står fortsatt i parkeringshuset etter brannen.