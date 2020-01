To menn pågrepet, siktet for drapene i Bergen

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i løpet av mandag kveld og natt til tirsdag. De to døde er formelt identifisert etter en foreløpig obduksjon på Gades Institutt.

Kvinnen og mann ble mandag funnet døde ved Osavatnet i Bergen. De ble funnet sammen med blodige gjenstander, og politiet har startet drapsetterforskning.

Like over klokka 12 ble politiet kontaktet av turgåere som fant forskjellige gjenstander i terrenget ved Gullfjellsveien som går forbi Osavatnet. Da den første patruljen kom fram tre kvarter senere, fant de den døde kvinnen. Mannen ble funnet død nær tre timere senere.

– De to døde er en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene. Begge er norske statsborgere. De er kjent for politiet, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på en pressekonferanse i Bergen mandag kveld.

Etterforskes som drap

Politiet gjorde mandag kveld undersøkelser flere steder. De har snakket med naboer og omgangskretsen til de to, og fikk mandag inn flere tips som de betegnet som interessante.

Høyland og politiinspektør Tore Salvesen sa på pressekonferansen at politiet hadde flere hypoteser enn drap, men at en av dem var at begge er drept.

– Om noen har konkrete opplysninger i saken eller har vært i området denne dagen eller dagen før, så må de ta kontakt med politiet, sa Salvesen.

Får assistanse av Kripos

Området ble sperret av mandag, og utover kvelden arbeidet kriminalteknikere ved funnstedet med lysutstyr. De avdøde ble funnet i et populært turområde.

– Kripos er inne i saken, først og fremst for å lede etterforskningen sammen med Vest politidistrikt og for å bidra taktisk med blant annet avhør, sa Salvesen.

Politiets kriminalteknikere fikk bistand fra Bergen brannvesen for å søke i det tilliggende vannet med båt, dykkere og en drone.

– Det siste for å få en oversikt over området, sa vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen Vest til Bergens Tidende fredag ettermiddag.