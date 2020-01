Lurte 33 personer på Finn.no

En 27 år gammel mann fra Jæren møtte nylig i Jæren tingrett tiltalt for bedragerier.

I perioden fra 7. november 2018 til 14. oktober i fjor har han lurt 33 personer til å betale ham penger for gjenstander han ikke var in besittelse av. Til sammen fikk han inn 106.390 kroner for bedrageriene.

I dommen fra Jæren tingrett kommer det fram at bedrageriene har hatt et tydelig modus. Dette går på at han har kontaktet folk som har ønsket å kjøpe en eller annen gjenstand, og tilbudt seg å selge denne.

Bildebevis

På forespørsel har han oversendt bildebevis, som tilsynelatende var ofte var hentet fra internett. Pengene ble deretter overført, skjønt 27-åringen sendte ikke varen og gjorde seg utilgjengelig.

For å etablere tillit brukte han eget navn, og oppga også sitt eget telefonnummer til de fornærmede.

Han forklarte også i retten at han tilegnet seg kunnskap om de tingene han tilbød for salg gjennom å lese seg opp om disse tingene før han kontaktet de fornærmede i saken.

Respektløs måte

«Siktede har over tid vist et klart og sterkt forbrytersk forsett, og har gått fram på en respektløs og hensynsløs måte», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten kom også til at 27-åringens handlinger er alvorlige. Blant annet ble det vist at han over lang tid – og til tross for at han har vært i politiavhør om samme forhold – fortsatt med de straffbare forholdene.

27-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Jæren tingrett mente at dette har hatt en prosessøkonomisk betydning, da saken har latt seg gjennomføre uten å innkalle noen av de 33 fornærmede. Samtidig har tilståelsen ikke hatt noen betydning for oppklaringen av saken.

Retten kom til at han skulle dømmes til 120 dagers fengsel. Han fikk også inndratt en mobiltelefon og må betale tilbake pengene han har lurt fra de fornærmede.

