PST stanset iransk agent i Norge

Mannen, som uttaler seg anonymt av hensyn til familien, sier til kanalen at for snart fire år siden ble han oppringt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hvor de fortalte at de måtte snakke med ham.

– Først et par måneder senere fikk jeg høre at Iran hadde vært på jakt etter meg, sier familiefaren.

Ifølge TV 2 landet den iranske etterretningsagenten fra den såkalte Quads-styrken, en del av revolusjonsgardens spesialavdeling som driver med hemmelige operasjoner, på Gardermoen i april 2016.

PST spanet på agenten helt til han var inne i hagen til nordmannen. Da gikk etterretningstjenesten fram og stanset agenten, skriver kanalen.

«Jeg kan bekrefte at det mannen forteller stemmer. PST hadde en god dialog med vedkommende og familien for å ivareta deres sikkerhet. Vi iverksatte forebyggende tiltak mot den mulige trussel-aktøren som forlot landet umiddelbart. Utover det ønsker jeg ikke å gå i detalj i saken», sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.