Sp støtter få rødgrønne klimasaker på Stortinget

Aftenposten har gått gjennom innstillinger i 69 klima- og miljøsaker fra energi- og miljøkomiteen fra valget for tre år siden og fram til i dag.

Sp har i 60 av sakene brutt med sine rødgrønne samarbeidspartnere. Det gjelder blant annet plan for utslippsfrie bygg, melde inn utslippsmål til FN og til å offentliggjøre miljøvurderinger ved oljeutbygginger, skriver avisen.

Arbeiderpartiet, SV og MDG finner sammen i en rekke saker i komiteen. I bare to saker sto ikke MDG sammen med Ap og SV i komiteen, mens det var ni saker der Ap distanserte seg fra MDG, Sp og SV.

– Det viser en betydelig avstand, ikke minst til MDG, i klimapolitikken. Det er også slik at vi har en restriktiv linje for å støtte såkalte dokument 8-forslag (representantforslag) som består av hummer og kanari, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp til Aftenposten.

Arnstad sier at noen av forslagene på denne listen foregriper ting som regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med. Hun sier at Sp noen ganger mener at forslagene fører til økt byråkrati.