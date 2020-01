SV og MDG ber Listhaug skrinlegge Equninors oljeboring utenfor Australia

– Australia står i brann, en brann som er kraftig forsterket av menneskeskapte klimaendringer. Listhaug må be Equinor skrinlegge planene om oljeboring i Australbukta, sier Lars Haltbrekken (SV) til Dagbladet.

Haltbrekken mener at man nesten bokstavekig talt kaster mer bensin på skogbrannene ved å bore etter olje i området. Han etterlyser at Equinor tar mer ansvar for det selskapet gjør utenlands.

Han får støtte fra Une Aina Batholm i MDG, som kaller det en provokasjon at statlig eide Equinor presser på for oljeboring utenfor Australia, samtidig som stor store deler av landet står i full brann.

– De som nå rammes av flammehavet, må stå og se på at Equinor kjemper for å pumpe opp et produkt i deres egen bakgård som vil bidra til å eskalere problemet med branner og ekstremvær, sier Bastholm til avisen.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug mener at dette er en sak mellom Equinor og australske myndigheter.

– Jeg forventer at Equinor gjennomfører sin virksomhet i tråd med lokale og internasjonale lover og regler, statens forventninger om bærekraft og Equinors egne etiske retningslinje, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).