– Vi er regjeringsparti på sjuende året. Da er det bare én ting å gjøre. Høyre skal se fremover, sa Solberg da hun søndag innledet på Høyres felleskonferanse på Sundvolden Hotel i Hole utenfor Oslo.

På starten av det nye tiåret, og ett og et halvt år før neste stortingsvalg, viser meningsmålingene flertall til opposisjonen. Statsministeren og Høyre-lederen var imidlertid klar i sin tale om hva hun ønsker seg.

– Høyres svar og løsninger må tåle virkeligheten som nasjonen møter de neste ti årene fram mot 2030. Og jeg synes faktisk vi skal sette oss et mål, og det er at 20-tallet skal være preget av Høyres løsninger for samfunnet. At 20-tallet skal bli Høyres tiår i Norge, sa Solberg.

– Like stor sjanse

På spørsmål fra NTB om hun tror det er Høyres politikk som vil prege landet etter stortingsvalget høsten 2021, svarer Solberg:

– Jeg mener det er like stor sjanse for at vi blir gjenvalgt, som at vi ikke blir gjenvalgt.

Solberg gjorde det fra talerstolen klart at hun er lysten på fortsatt regjeringsmakt etter valget.

– Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Men jeg er faktisk ikke ferdig med den jobben det er å forandre for å bevare, sa Solberg.

«Reformtrøtthet»

Solberg nevnte i talen det hun kalte reformtrøtthet, men understreket samtidig at hun mener forandring er nødvendig.

– Her hjemme hører vi om reformtrøtthet hos mange. Og jeg skjønner jo at endringer i hverdagen, både i arbeid og i lokalmiljøet, kan være vanskelig, sa hun.

Overfor NTB fastslår hun at det ikke blir noen reformpause fra Høyres side, selv om både politireformen og kommune- og regionreformen har fått hardt medfart det siste året.

– Må lede

– Vi er opptatt av å reformere også framover. Vi må lytte, men vi må også lede, sier Solberg.

Solberg mener også at reformbegrepet inneholder mer enn det folk kan få inntrykk av.

– Det er ulike typer reformer. Noen reformer slanker, men andre innebærer at vi leverer mer, sier Solberg.

Høyres sentralstyre, stortingsgruppe og regjeringsapparatet deltar på felleskonferansen.