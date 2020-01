Ingen pågrepet etter drap på 21-åring i Oslo

Det er søndag formiddag ingen ny utvikling å melde i saken. Etterforskningen pågikk gjennom natten, og politiet er nå i gang med dag to i en omfattende drapsetterforskning, opplyser Oslo politidistrikt.

– Vi jobber ut fra en hovedteori om at det var en målrettet handling, og det er kun observasjoner av én gjerningsperson på det sentrale åstedet. Vi utelukker ikke at det kan være andre medvirkende, og er interessert i observasjoner fra området rundt både før og etter selve handlingen, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Vi har observasjoner fra vitner om at gjerningspersonen løper nedover Nedre Prinsdals vei i retning Kolbotn, og ønsker flere observasjoner av dette, sier hun.

Politiet vil av etteforskningshensyn ikke gå ut med beskrivelser av gjerningspersonen.

Metlid sier at politiet fikk viktig informasjon i saken lørdag, men de oppfordrer fortsatt publikum til å ta kontakt,

– Vi har fortsatt ikke identifisert skytteren, og alle observasjoner og opplysninger som kan bidra til dette, er viktig for politiet.

– Vi ønsker fortsatt opplysninger fra selve åstedet i Nedre Prinsdalsvei, men ber publikum også om å ta kontakt med politiet dersom de har sett personer eller kjøretøy i området for øvrig. Vi ønsker særlig observasjoner fra området øst for jernbanelinjen ved Holmlia og Prinsdal, sier politiinspektøren.

– Ett eller to skudd

Politiet fikk den første meldingen om hendelsen klokken 23.51. Både politiet og ambulanse var raskt på åstedet, og ved midnatt fant de en mann på 21 år med kritiske skader på parkeringsplassen utenfor Prinsdal grill. Ambulansefolkene forsøkte å redde livet til 21-åringen men skuddskadene var for alvorlige.

Politiet har ikke gått ut med hvor mange skudd som ble løsnet, men natteravn Sarah Gaulin sa lørdag til NTB at hun hørte ett skudd.

– Jeg hørte ett skudd som var tydelig, mens samboeren min mener at han hørte et skudd til like etterpå, at det var to kjappe skudd, sa Gaulin.

Hun bor bare hundre meter fra åstedet i Prinsdal.