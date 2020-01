Berg vil ha dekket reiseregning på 820.000 kroner

I april 2019 ble Frode Berg dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han tilbake til Norge i november. En spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg ble en del av, åpnet for benådning og løslatelse av nordmannen.

Nå bekrefter advokat Brynjulf Risnes, som bistår den spiondømte nordmannen, at det jobbes med en erstatningssak.

– Frode Berg ønsker jo at det skal skje en kompensasjon for det han har vært gjennom på en eller annen måte. Men han stiller hverken høye krav eller store forventninger til det, sier Risnes til TV 2.

Berg har tidligere avslørt at han sendte reiseregninger til Etterretningstjenesten for å få dekket sine utgifter på turene. For den siste turen, som strakk seg over to år, har han så langt ikke fått betalt for.

– Jeg fant ut at fra jeg reiste fra Norge 3. desember 2017 og til jeg ble løslatt, er jeg kommet opp i en reiseregning på 820.000 kroner, hvis jeg skulle brukt statens satser, sier Berg til TV-kanalen.