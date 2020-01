Politibil påkjørt under kontroll

En personbil kolliderte med en politibil som kontrollerte en tredje bil på E6 på Alnabru i Oslo natt til søndag. En polititjenestemann fikk lettere skader.

Føreren av personbilen, som politiet beskriver som meget beruset, vil bli pågrepet.

Over 20 husstander isolert

En bekk som flommet over lørdag kveld, har ført til at over 20 husstander er isolert i Brunvatnebygda i Tangvall i Kristiansand kommune.

– Bekken her har flommet over, så nå er det nærmere 25 husstander, i alt cirka 50 personer, som er isolert, sa Atle Aasen, som bor i Brunvatnebygda, til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Mann pågrepet etter voldshendelse

En ung mann ble pågrepet etter en voldshendelse i en bolig i sentrum av Haugesund lørdag kveld.

En person ble brakt til traumemottaket, mens en annen ble brakt til legevakt. Begge var ved bevissthet.

Robert Abela ny statsminister på Malta

Robert Abela blir ny partileder og statsminister på Malta etter at landets arbeiderparti har stemt over to kandidater lørdag.

Statsminister Joseph Muscats går av som følge av skandalen rundt drapet på gravejournalisten Caruana Galizia, som ble drept av en bilbombe i oktober 2017.

Trump advarer Iran

Donald Trump minner Iran om at hele verden følger med på hva som skjer i landet nå.

Han skriver på Twitter at Iran må tillate fredelige protester mot regimet.

Andreplass på Lundby

Maren Lundby satte bakkerekord med 139,5 meter, men det var ikke nok til å vinne i Sapporo denne gangen.

Eva Pinkelnig fra Østerrike tok verdenscupseieren. Lundby ble nummer to.