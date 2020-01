Norsk lov mot moderne slaveri på trappene

– Vi har startet arbeidet med å utrede en moderne norsk slaverilov for å hindre at arbeidere blir utsatt for menneskehandel og det som kalles moderne slaveri, sier Røe Isaksen til VG.

Loven som regjeringen jobber med, er etter modell av den nye britiske Modern Slavery Act fra 2015. Loven definerer straff for 17 former for moderne slaveri, blant annet tvangsarbeid, menneskehandel, seksuell utnyttelse, organtyveri og barnearbeid.

Næringsministeren sier imidlertid at den britiske loven har hatt liten virkning.

– Vi har tatt utgangspunkt i den britiske loven, men utredningen tilsier at vi må tenke oss om. Hvis vi skal ha en lov, må den faktisk virke. Samtidig må vi balansere, slik at vi ikke innfører ordninger som gir unødvendig byråkrati for bedrifter som gjør ting på riktig måte, sier Røe Isaksen til avisen.

Den britiske loven krever at selskaper som opererer i Storbritannia, med en årlig omsetning på over 430 millioner kroner, offentliggjør en «modern slavery statement». Selskapene må ikke kunne garantere at hele leverandørkjeden er fri for slavearbeid, men de må redegjøre for eventuelle tiltak, skriver VG.