Elbiler får ikke lenger parkere gratis i Oslo

I dag koster et beboerkort 3.000 kroner i året, og fra 1. mars blir prisen justert opp til 3.600 kroner, skriver Aftenposten.

Det har vært gratis for elbiler å parkere på kommunale plasser i hovedstaden. Men fra 1. mars må elbileiere også betale for seg, 720 kroner for beboerkort i året. Det er 20 prosent av den ordinære prisen.

Elbileiere som ikke bor i området, må betale 20 prosent av den ordinære prisen for parkering. Det blir også slutt på gratis elbilparkering på kommunale plasser der det ikke er beboerparkering, skriver avisen.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener det er rimelig at bilister betaler for parking der det var gratis å stå tidligere.

– Vi mener at parkeringsplass er mye verdt, og at det er helt rimelig at man skal betale for å sette fra seg bilen sin på kommunal grunn. Svært mange i Oslo betaler langt mer enn 3.000 kroner for å kunne parkere bilen sin i garasjer. Hvorfor er det da greit at naboene nærmest helt gratis skal få parkere på gaten? sier han til Aftenposten.