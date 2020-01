Ingen pågrepet etter målrettet drap på 21-åring i Oslo

Vitner til skytingen på Prinsdal i Oslo har sagt at gjerningsmannen kom til stedet og gikk målrettet til angrep på 21-åringen som ble skutt og drept.

Det opplyste politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse lørdag.

– Avdøde fremstår ikke som et tilfeldig offer. En mann kommer til stedet ved Prinsdal grill og skyter 21-åringen målrettet, sa Metlid.

Politiet vet ikke hvem gjerningsmannen er.

Metlid forteller at den avdøde 21-åringen var inne på spisestedet sammen med tre kamerater i samme alder i forkant av drapet, som skjedde på parkeringsplassen utenfor.

Flere knivstikk

I etterkant oppsto det et basketak mellom en av kameratene og gjerningspersonen.

Krimteknikere undersøker åstedet natt til lørdag etter at en 21-åring fra lokalområdet ble skutt på Prinsdal sent fredag kveld. Han ble erklært død på stedet etter kort tid. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han ble påført flere knivstikk, men det går bra med ham, ifølge de opplysningene vi har. Han er fortsatt under behandling, sier Metlid.

Hun utelukker ikke at gjerningspersonen også kan ha blitt skadd i basketaket.

De andre kameratene ble ikke skadd.

– De har forklart seg for politiet om det de kan si om hendelsesforløpet. Det har vært dramatisk selvfølgelig. Det har vært en påkjenning, det som har skjedd, sier hun til NTB.

Den drepte 21-åringen er fra Mortensrud, og Mangfoldhuset der har åpnet dørene for at folk skal kunne snakke sammen om det som skjedde.

– Ta kontakt

Politiet har opplysninger om at gjerningspersonen kom til stedet til fots, men sier at de er interessert i opplysninger om alle bevegelser, personer og biler som har vært i området.

– Vi er veldig interessert i opplysninger fra dem som vet noe om hva dette er for noe. Ta kontakt hvis du hørt eller sett noe i området. Alt er av interesse nå.

Politiet ønsket lørdag ikke å gi noen beskrivelser av hvordan gjerningspersonen var kledd eller så ut.

Den 21 år gamle mannen ble skutt og drept på Prinsdal natt til lørdag. Krimteknikere undersøker åstedet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ukjent motiv

21-åringen ble erklært død på stedet. Politiet kjenner ikke forhistorien til saken og har ikke noe motiv.

– Det er for tidlig å si hva som er skjedd. Vi står her overfor et drap med ukjent gjerningsmann og har innkalt ekstra ressurser. Vi undersøker alle mulige teorier, også om dette drapet kan være knyttet til konflikter i det kriminelle miljøet, fortalte Metlid.

Politiet har satt inn store ressurser i saken.

– Vi kommer også til å være ute i området der det skjedde, sier hun.

Ingen sammenheng med Bjølsen-vold

Politiet fikk melding om skytingen på Prinsdal klokken 23.51 fredag kveld.

Tidligere på kvelden fredag ble en mann truffet av skudd i armen på Bjølsen i Oslo, men voldshendelsene har ingen sammenheng, mener politiet.

– Det er ingen sammenheng mellom det som skjedde på Bjølsen, og drapet på Prinsdal, sier Metlid.

Fornærmede ligger fortsatt på sykehus og er avhørt av politiet.