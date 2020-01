Dansk 22-åring dømt for voldtekt i Stavanger

Mannen ble frifunnet da saken ble behandlet i Stavanger tingrett i juni i fjor. Dommen ble anket til lagmannsretten av påtalemyndigheten, og her kom retten til et annet resultat, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg har informert min klient om rettens konklusjon. Han er veldig skuffet og fortvilet. Han vurderer å anke dommen, sier 22-åringens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde.

Dommen ble avsagt under dissens, men rettens flertall finner det bevist utover enhver rimelig tvil at den seksuelle omgangen mellom tiltalte og fornærmede ikke var frivillig, men voldtekt.

Voldtekten mannen er dømt for, skjedde lørdag 2. juni 2018. Både i tingretten og lagmannsretten forklarte tiltalte at han hadde hatt frivillig sex med fornærmede. Rettens flertall mener at tiltaltes forklaring på flere punkt virker konstruert.

I tillegg til fengselsstraffen er 22-åringen dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen.

– Min klient er lettet over dommen, sier kvinnens bistandsadvokat, Kristoffer Hovda, til Stavanger Aftenblad.