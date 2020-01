Forsvarer mener det ikke var straffbart å gi Julius amfetamin

Kjendisapen Julius ble alvorlig syk etter å ha drukket av en av tre plastflasker som ble kastet inn til ham 21. februar i fjor i Kristiansand Dyrepark. Den nå 40 år gamle sjimpansen gikk inn i en psykoselignende tilstand der han blant annet påførte seg selv alvorlige bittskader i armen. Etter å ha fått behandling for amfetamininntaket, kom han etter hvert utenfor livsfare.

En mann i 40-årene la seg kort tid etter flat i et anonymt brev til politiet og ble så siktet for brudd på legemiddelloven – og paragraf 3 i dyrevelferdsloven, etter å ha blitt identifisert på overvåkingsbilder. Nå sier mannens forsvarer Svein Kjetil Stallemo til Fædrelandsvennen at han mener klienten ikke kan straffes for handlingen.

Dekker ikke

– Det er ikke straffbart å gi narkotika til Julius, sier Stallemo.

Mannen, som er tidligere dømt for bruk og besittelse av narkotika, kan imidlertid dømmes for besittelse av narkotika.

I paragraf 3 i dyrevelferdsloven heter det at dyr har «egenverdi» og skal «behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.». Straffereaksjon er bøter eller fengsel i inntil ett år.

– Denne paragrafen gir ikke hjemmel for å straffe min klient, mener Stallemo.

Nysgjerrig

Siktede har ifølge TV 2 sagt at han «lenge hadde hatt lyst til å se hva som skjedde dersom sjimpansene fikk narkotika i seg».

Politiadvokat Ole Martin Paulsen ønsker ikke å kommentere Stallemos anførsel før saken eventuelt kommer for retten.

Saken er fortsatt under etterforskning. Politiet venter på tilbakemelding fra rettsoppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige.