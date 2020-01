Én mann skutt og drept i Prinsdal i Oslo

En mann i starten av 20-årene døde etter å ha blitt skutt ved Prinsdal grill i Oslo før midnatt fredag. En jevnaldrende mann ble funnet med knivskader.

Vitner opplyser å ha sett en person løpe fra stedet etter skytingen, men politiet avsluttet letingen etter rundt halvannen time.

Iran innrømmer å ha skutt ned ukrainsk fly

I en offentlig uttalelse innrømmer Iran at de skjøt ned det ukrainske flyet onsdag, og sier det skyldtes «menneskelig svikt».

Uttalelsen ble sendt på iransk statlig TV tidlig lørdag morgen og kommer etter at Iran i flere dager har nektet for at de var skyld i styrten. Canada og USA hevdet tidlig at de hadde opplysninger viste at flyet ble skutt ned av Iran.

Omans sultan Qaboos bin Said er død

Omans sultan Qaboos bin Said al Bu Said døde natt til lørdag, 79 år gammel. Han har styrt Oman siden 1970.

Ifølge AP har skal sultanens helse ha vært dårlig de siste månedene. Qaboos bin Said al Bu Said har vært enehersker i sultanatet siden 1970. Han hadde ingen barn, og har ifølge Reuters ikke offentlig utnevnt en etterfølger.

Prisdryss over norsk mat og drikke i Stavanger

Midt-Norge stakk av med fire spesialpriser, og resten av prisene fordelte seg over store deler av landet under den 12. finalen i Det Norske Måltid.

40 produkter var nominert til 13 kategoripriser i finalen i 2019. Årets hederspris gikk til kokk og håndverkskonditor Sverre Sætre.

Klimarapport forutså brannene i Australia

En klimarapport fra 2008, bestilt av den australske regjeringen, advarte om katastrofale branner i 2020.

«Sesongen med branner vil begynne tidligere, slutte senere, og brannene vil være mer intense. Disse effektene vil øke over tid, men være synlig i 2020», heter det i rapporten The Climate Change Review , ifølge Teknisk Ukeblad.