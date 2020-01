Gjerningsmenn fikk med seg millionverdier i sjokkbrekk

– Et vitne har sett to menn springe fra butikken. De bar på en sekk sammen. Vitnet ser at mennene springer i retning mot trappene ned mot Torget. Her slutter alle spor etter gjerningsmennene, sier politioverbetjent Ivar Riveland i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet i Stavanger søker etter to maskerte menn som er sett løpe fra stedet etter at en bil rygget inn i en fotobutikk i sentrum av byen. Foto: Politiet / NTB scanpix

Butikkeier Arnt Ove Jøsang anslår at det er stjålet kameraer for mellom 1 og 2 millioner kroner. De koster opp mot 100.000 kroner stykket og sto i låste glasskap.

Den ene gjerningsmannen blir beskrevet som kraftig bygd og over 180 centimeter høy. Den andre er noe lavere og har mindre kroppsbygning. Begge var iført munnbind, enten en støvmaske eller medisinsk munnbind.

– Vi er veldig interessert i å snakke med dem som har vært i området mellom klokka 3.30 og 4.30 natt til fredag. Vi vet blant annet at det er mange avisbud ute og kjører rundene sine da, sier Riveland til NTB.

Lignende innbrudd

Også i mai 2016 var det et lignende innbrudd i fotoforretningen. Dette ble også gjennomført ved at en bil ble kjørt inn i lokalet. Det ble da også stjålet fotoutstyr for flere millioner kroner, blant annet flere telelinser.

Politiet hadde da både mobile vinningskriminelle og lokale gjerningsmenn i tankene.

– Innbruddet hadde samme modus som dette. Vi sammenligner de to sakene, men det første innbruddet skjedde jo for noen år siden og ble ikke oppklart, sier Riveland, som leder etterforskningen.

I 2016 ble det stjålet to biler i forkant som ble benyttet under innbruddet. Fluktbilen ble funnet igjen på Eiganes, ikke langt unna butikken.

– Etter forrige innbrudd har vi oppgradert alarmanlegget. Blant annet har vi fått installert alarm med kamera. Bilder og videoer fra i natt har politiet nå fått, sier Jøsang til avisa.

Overvåking og DNA

Bilen som ble brukt til å rygge inn i butikken natt til fredag, sto igjen på åstedet med motoren i gang. Den var stjålet fra Tasta, som ligger bare noen kilometer fra butikklokalet.

Også en annen bil ble forsøkt stjålet i samme området. Det settes i sammenheng med innbruddet.

– Noen har forsøkt å stjele en bil som sto i nærheten. Denne ble imidlertid forlatt fordi de ikke fikk start på motoren. Siden dette skjedde i samme tidsrom, er det grunn til å sette det i sammenheng med innbruddet i fotobutikken, sier Riveland til avisa.

Begge bilene er tatt inn og sikret. De ble fredag undersøkt av kriminalteknikere for blant annet DNA-spor. Også på åstedet er det gjort sporsikringsarbeid.

Politiet har begynt å se gjennom opptak fra overvåkingskameraer og vil hente inn flere opptak i løpet av fredagen.