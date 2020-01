Mannen i 30-årene er i Kristiansand tingrett dømt til ni års fengsel for fem voldtekter, samt mishandling og vold mot sine to ekskjærester.

Dommen i saken falt denne uka.

Gjennom den ti dager lange rettssaken forklarte de to kvinnene, som i hver sin periode mellom 2016 og 2018 var sammen med mannen, om hvordan de hadde blitt voldtatt og utsatt for vold en eller flere ganger gjennom forholdet.

Mannen nekter straffskyld for voldtektene.

Vil anke



Til ABC Nyheter sier advokat Kjell Myrland, som representerte mannen, at hans klient mener dommen er feil.

– Min klient erkjente ikke straffskyld i retten. Han er kjent med utfallet av dommen og kommer til å anke, sier Myrland.

En av de fornærmede kvinnene forklarte i retten at hun flere ganger forsøkte å bryte ut av forholdet, men at hun fryktet kjæresten. Flere av voldtektene ble gjennomført mens hun ble utsatt for mishandling.

En av voldtektene filmet mannen med sin egen mobiltelefon. I retten forklarte mannen at han filmet samleiet for å sikre seg mot at fornærmede ikke anmeldte ham for voldtekt. I avhøret uttalte mannen at han filmet fordi det var «gøy og spennende».

Alvorlig fryktregime

I dommen kommer det frem at voldshandlingene var mest intensiv sommeren og høsten i 2018.

«Samtidig var fryktregimet med fysisk og psykisk vold, trusler og kontroll/bevegelsesbegrensinger alvorlig», heter det i dommen.

Til ABC Nyheter sier konstituert statsadvokat Håvard Ryengen at dommen virker grundig.

– Jeg merker meg at påtalemyndigheten i det vesentlige har fått medhold i sine anførsler. Vi vil nå bruke tiden fremover til å gå gjennom dommen, sier han.

Avviste hevnmotiv



Den nå dømte mannen mente han var utsatt for et komplott, hvor de to fornærmede var ute etter hevn og erstatning. Dette avviste retten.

Han ble også dømt for motarbeidelse av rettsvesenet i forbindelse med at han forsøkte å påvirke en av de fornærmede kvinnene til ikke å vitne i en annen rettssak han sto tiltalt.

I dommen kommer det frem at mannen må betale kvinnene erstatning på henholdsvis 175.000 og 300.000 kroner.