Frode Berg: Fire ansatte i E-tjenesten har fått en disiplinær reaksjon

– Jeg vet at det allerede har fått konsekvenser for noen. Jeg er gjort kjent med at E-tjenesten har tatt grep mot noen av sine ansatte, sier Frode Berg til TV 2.

Ifølge Berg skal det være fire ansatte som har fått disiplinære reaksjoner etter den mislykkede operasjonen der han i 2017 ble pågrepet i Russland mens han, ifølge sine egne påstander, var der på oppdrag for Etterretningstjenesten.

Etterretningstjenesten vil ikke kommentere påstanden.

TV 2 skriver at en av de fire ansatte i etterretningen er en etterretningsoffiser i 50-årene som var ansatt ved E-tjenestens lokale hovedkvarter samtidig som han var en aktiv Ap-politiker i lokalsamfunnet.

Berg sa tidligere denne uken til TV 2 at han torsdag skulle starte en tre dager lang frivillig debrifing hos Etterretningstjenesten på et skjermet sted på Østlandet.

Berg ble i april 2019 dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han tilbake til Norge i november. En spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg ble en del av, åpnet for benådning og løslatelse av nordmannen.