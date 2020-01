Vindkraftmotstander dømt til fengselsstraff

Den fornærmede er ansatt i Trønderenergi på Frøya. Hun jobbet med utbyggingen av vindkraftanlegget i Nessadalen. Da hun en kveld i mai skulle kjøre hjemover i en firmabil med en tydelig logo, merket hun at en bil la seg svært tett bak henne, skriver Adresseavisen.

Bilen, som hadde en voksen mann bak rattet, kjørte blant annet forbi henne og bremset før den begynte å svinge fra side til side, for så å stoppe nesten helt opp. Senere skal den samme bilen ha ventet ved en avkjørsel, før den brått kjørte ut i veien.

Det var da kvinnen ringte politiet. Etter enda en stund kom det plutselig en bil mot kvinnen i samme kjørefelt. Den bilen bråbremset like før de kolliderte, svingte deretter tilbake i eget kjørefelt og kjørte videre.

Den tiltalte mannen har erkjent at han kjørte sakte foran kvinnen, men avviste de andre påstandene og erkjente ikke straffskyld, ifølge Adresseavisen.

I dommen heter det at retten finner det bevist at mannen er skyldig. Retten finner blant annet at tiltaltes atferd har vært skremmende og hensynsløs, og at fornærmede har følt seg forfulgt og fryktet for sitt eget liv.

Det pekes også på at kjøringen var risikofylt og kunne endt med kollisjon og utforkjøring. Tiltalte fulgte etter kvinnen i rundt 20 minutter.

I dommen blir det også pekt på at mannen er en aktiv motstander av vindkraftutbyggingen på Frøya, og retten er ikke i tvil om at handlingen er knyttet til dette.

I tillegg til fengselsstraffen mister mannen også førerkortet i seks måneder, og han må betale 10.000 kroner i oppreisning til kvinnen. Det er ikke klart om dommen blir anket.