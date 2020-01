Tidligere eier av bilen som startet p-hus-brannen: – Var det den Opelen som tok fyr?

– Jeg kjørte mye rundt i den bilen, og hadde ingen problemer med den, forteller mannen til NRK.

Den voldsomme brannen i parkeringshuset startet i en dieseldrevet Opel Zafira 2005-modell, bekrefter Sørvest politidistrikt.

Til sammen 1.600 biler sto parkert tett i tett over fem plan da en av bilene tok fyr. Deretter måtte 1.700 flypassasjerer evakueres.

300 branner – tre tilbakekallelser



Ifølge Stavanger Aftenblad kom det røyk fra bilen da eieren startet den etter å ha kommet hjem fra ferie tirsdag 7. januar. Deretter fikk han hjelp av noen i nærheten til å ringe brannvesenet.

I løpet av få minutter spredte brannen seg til flere biler før store deler av parkeringshuset ble overtent. Brannvesenet hadde på det meste mellom 60 og 70 brannfolk på stedet.

I Storbritannia ble 235.000 biler av samme biltype tilbakekalt i fjor etter at det ble oppdaget nye årsaker til de mange brannene i bilene. Opel har tilbakekalt denne bilmodellen tre ganger etter totalt 300 branner.

En større brann i et parkeringshus i Irland ble også forårsaket av en Opel Zafira i 2019. Her ble til sammen 60 biler utbrent.

I Norge ble det solgt mer enn 1.000 biler av denne typen i årene 2005 og 2006.

– Jeg skiftet ut noen deler fortløpende

Mannen som tidligere eide ulykkesbilen, solgte den som innbytte til en bilforhandler for om lag ett år siden for cirka 40.000 kroner. Han ble mildt sagt overrasket da NRK ringte og fortalte ham at det var nettopp denne bilen som forårsaket tidenes p-husbrann i Norge.

– Hva sier du? Var det den Opelen som tok fyr?

Selv hadde han et relativt ukomplisert bilhold før han kvittet seg med den etter syv års eierskap.

– Jeg skiftet ut noen deler fortløpende, men opplevde aldri tilløp til røykutvikling eller brann, forteller mannen.

Ulykkesbilen har dieselmotor og skal være kjørt om lag 200.000 kilometer. Den har vært åtte ganger på EU-kontroll, den forrige testen ble gjennomført i mai i fjor.

– Har oversikt over eierne av 1.611 biler

Politiet etterforsker nå saken for fullt for å komme til bunns i hva som egentlig utløste den voldsomme brannen. Flere vitner og nåværende bileier er allerede avhørt.

– Vi har også hentet inn en del videoer, og dette arbeidet vil vi også fortsette med. Forholdene rundt bilbrannen er temmelig oversiktlige, men nå må vi finne ut hvorfor brannen startet, opplyser Elisabeth Vorland, seksjonsleder for etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon, til NTB.

Avinor har tatt kontakt med 300 bileiere som kan hente bilene sine i parkeringshuset. Bilene som ikke er utbrent kan ha fått røyk- og sotskader.

– Vi har nå oversikt over eierne av alle de 1.611 bilene som står i parkeringshuset. Det betyr at vi har startet arbeidet med å få ut biler, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Kjøpte ulykkesbilen i november



Forsikringsselskapet If har så langt mottatt 240 skademeldinger, men venter at tallet vil stige betraktelig i dagene som kommer.

– Det er også flere biler som er blitt skadd i forskjellig grad på parkeringsområdet P7 rett utenfor P-huset, opplyser informasjonssjef Sigmund Clementz.

Hverken bilforhandleren som tok Opelen som innbytte i fjor, eller familien som kjøpte bilen så sent som i november, ønsker å kommentere saken.

Mest bekymret for elbiler



Selv om det var en dieselbil som brant denne gang, er forsikringsbransjen ekstra bekymret for store ansamlinger av elbiler. Det er batteriene som den utgjør den størst risikoen for brann.

– Generelt i parkeringshus så er det trangt og små flater. Særlig hvor det er mange elbiler har vi fryktet dette. Ofte har du lange rekker med ladestasjoner hvor brannvesenet ikke kommer inn, i hvert fall ikke med bil, og da har du det gående, sier kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, til TV 2.

Bruker mekanisk bil med kamera

Kriminalteknikere startet torsdag morgen undersøkelsene av det brannskadde parkeringshuset.

– De er nå inne med en mekanisk bil med kamera som dokumenterer det sentrale åstedet, det vil si bilen hvor brannen startet, samt det nærliggende området i første etasje. De vil også forsøke å få bilen ut ved å feste på en krok og dra den ut, hvis det er mulig, sier seksjonsleder etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon, Elisabeth Vorland.