Varetektsfengslet for drapstrusler mot Per Sandberg og Bahareh Letnes

Tirsdag ble en mann i 20-årene i Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker etter å ha fremsatt flere trusler mot paret.

Drapstruslene skal ha blitt sendt på tekstmelding til Letnes og Sandberg. Mannen møtte også opp på politivakten i Oslo og sa at han ville drepe Letnes, fremgår det av rettskjennelsen.

Under rettsmøtet erkjente mannen forholdene.

– Ikke turt å gå ut



Letnes sier til Adresseavisen, som først omtalte saken, at truslene har preget henne.

– Jeg har ikke turt å gå ut for å hente ved i hagen en gang. Jeg har ikke vært ute av huset på tre dager, sier hun.

Letnes skrev i helgen et Instagram-innlegg på sin private profil til støtte for den avdøde generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep.

I etterkant uttalte Letnes at hun mottok en drapstrussel som er politianmeldt.

Fikk trusler

Avisa Dagen har fått tilgang til et skjermbilde av trusselen, der både Letnes' fulle navn, fødselsdato og adresse listes opp i tillegg til ordene «du dør i dag» på arabisk.

Sandberg mener saken er det mest alvorlige han har vært med på.

– Vi har levd med ulike trusler mot oss de siste årene. Denne gangen var det litt mer spisset enn det vi har vært med på før, sier han.

