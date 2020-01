Søskenflokk tilkjent millionerstatning – Oslo tingrett mener barnevernet sviktet

Familien tilhører romfolket og har langvarig tilknytning til Norge, skriver Aftenposten.

I nesten 20 år fikk barnevernet flere bekymringsmeldinger om de fem barna, som er født mellom 1989 og 1995. De gikk til sak mot Oslo kommune i fjor. Søsknene mener at de er skadelidte som følge av manglende inngripen under pågående omsorgssvikt under oppveksten.

– Slik retten ser det, ble saksøkerne gjennom hele oppveksten utsatt for grov omsorgssvikt, heter det i dommen.

Retten skriver i dommen at hensynet til kultur, storfamilie og eventuell aktiv motarbeiding fra familiemedlemmene ikke kan forsvare at barnevernstjenesten unnlot å gripe inn. Barna hadde stort sett dårlige boforhold, dårlige klær, lite mat og ble opplært til normløshet og kriminalitet, heter det videre.

Søsknene har svært mangelfull grunnskoleutdanning og omfattende faglige utfordringer. Flere av barna ble også tatt for butikktyveri og ble i ung alder registrert med rulleblad hos politiet.

Et av søsknene er tilkjent 3,2 millioner kroner. De andre får mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

Barnevernslederen i en av bydelene som har hatt mest kontakt med familien, sier til Aftenposten at de tar dommen til etterretning, og at det er for tidlig å si om de vil anke.