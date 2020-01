Kongressen orienteres om likvideringen av Soleimani

Kongressmedlemmer skal i dag orienteres om bakgrunnen for likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani, har president Donald Trump opplyst. Presidentens kritikere har trukket den offisielle begrunnelsen om at et angrep mot USA var nært forestående i tvil.

Orienteringen kommer etter at Iran natt til onsdag angrep flybasen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. Iransk TV kaller det hevn.

NHOs årskonferanse

Statsminister Erna Solberg (H) vil innlede NHOs årskonferanse «Neste trekk» som tar for seg muligheter, barrierer og løsninger for verdiskapingen i Norge de neste tiårene i Oslo.

I kveld holdes den tradisjonelle NHOs årsmiddag i Oslo Spektrum.

EU-kommisjonens leder møter Johnson

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen møter onsdag britenes statsminister Boris Johnson i London, bare tre uker før Storbritannia forlater EU.

Møtet blir det første mellom de to siden von der Leyen fikk jobben i fjor høst.

Carlos Ghosn møter pressen

Den tidligere Nissan-sjefen holder sin første pressekonferanse siden han flyktet til Libanon fra Japan, der han skulle stilles for retten for økonomiske forbrytelser. Ghosn har sagt at han ikke regnet med å få en rettferdig rettssak i Japan og derfor flyktet fra landet og til Libanon.

Interpol har oppfordret landet til å pågripe Ghosn, men har ikke sendt ut en internasjonal arrestordre.