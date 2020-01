Brannvesenet har kontroll på brannen på Sola

Brannvesenet fikk sent tirsdag kveld kontroll over brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, men etterslokkingen pågikk ut over natten.

Over åtte timer etter at det ble slått alarm om brannen i parkeringshuset tirsdag ettermiddag, meldte politiet klokka 23.55 om at brannen var under kontroll, skriver Stavanger Aftenblad. Trolig er flere hundre biler ødelagt og parkeringshuset er kollapset av skadene etter brannen som førte til full nedstengning av flyplassen.

Irakisk base truffet av raketter

Et titalls raketter rammet natt til onsdag basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. Iransk TV kaller det hevn.

Iran avfyrt «titalls» raketter mot Ain al-Assad, som hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

Trump etter angrepet: – Alt står bra tid

USAs president Donald Trump melder på Twitter at alt så langt står bra til etter rakettangrepene mot baser med amerikanske styrker i Irak.

– Alt står bra til. Raketter ble avfyrt fra Iran mot to militærbaser i Irak. Kartlegging av omkomne og skadde foregår nå. Så langt, så bra, skriver Trump.

Det er foreløpig ikke bekreftet noen omkomne i det Iransk TV kaller et hevnangrep.

Oljeprisen opp og aksjene ned etter Iran-angrep i Irak



Oljeprisen steg onsdag etter meldinger om at Iran har utført rakettangrep mot en base med amerikanske styrker i Irak.

Prisen på amerikansk lettolje (WTI) hoppet så mye som 4,53 prosent til 65,54 dollar fatet, før den flatet seg noe ut. Prisen på nordsjøolje gikk opp med 2,73 prosent til 70,20 dollar etter angrepet.

Ukrainsk fly med 180 personer har styrtet i Iran

Et Boeing 737-fly med rundt 180 passasjerer og kabinansatte har styrtet like ved Imam Khomeini internasjonale lufthavn i Iran, er bekreftet av Irans byrå for sivil luftfart.

Flyet skal ifølge iransk TV ha krasjet grunnet mekaniske problemer like etter det lettet. Flyet skal ha vært på vei mot Kiev i Ukraina da ulykken inntraff. Det er uvisst, men ifølge Røde Kors usannsynlig, at noen har overlevd flystyrten.