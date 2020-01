Offer i slåsskamp i Oslo avviser rasisme

Etter at to menn ble utsatt for grov vold på Haugerud i Oslo natt 1. januar hev de alternative nettstedene Document og Resett seg på spekulasjoner om at det var rasistiske motiver rettet mot hvite bak hendelsen.

Document skrev en lang artikkel hvor det ble spekulert i medienes og politiets taushet om hendelsen. I ettertid svarte politiet det med at de ikke hadde hatt kapasitet til å betjene den offentlige Twitter-kontoen på grunn av svært mange oppdrag natt til 1. januar.

I et intervju med VG opplyser nå den ene av de to som ble skadd at hendelsen er blitt feil framstilt i sosiale medier og at de nører opp under motsetninger i bydelen.

– Volden hadde ikke noe med at folk er flerkulturelle å gjøre. Man kan ikke skylde på det, sier mannen som beskriver seg selv som halvt norsk og mørk i huden. Han fikk selv knivstikk i øret og skader beinet under hendelsen.

Politiet har opplyst at de fikk melding om hendelsen klokken 4 på natten onsdag 1. januar etter at naboer på Haugerud våknet av bråk. Av ofrene fikk de opplyst at de var blitt overfalt av tre menn. De fikk kontakt med de tre som samsvarte med opplysningene og fortalte de var blitt overfalt av to menn. Saken er under etterforskning.