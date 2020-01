Ukjent sjåfør kjørte over begge beina til Markus (17)

Mandag morgen skulle Markus Aase (17) på skolen, Gand videregående i Sandnes sentrum. Han krysset gangfeltet ved Dybingveien og Lutsiveien på Vatne, cirka mellom klokken 07.30 og 07.40, for å ta bussen til skolen.

Gangfeltet er opphevet og har to lyktestolper. I det han krysser den gule midtstreken blir han påkjørt av en bil.

Bilen kjører over begge føttene hans, ved anklene. Han har merker på dongeribuksen og merker på jakken. I ren refleks fikk Markus lent seg bakover.

– Sidespeilet traff meg i armen, forteller 17-åringen til RA.

– Kom veldig fort

– Jeg så bilen komme i det jeg gikk over gangfeltet, men den var så langt borte. Bilen må ha kjørt veldig fort. Plutselig var den der, sier Aase.

Sjåføren bremset, og stoppet først ved en bussholdeplass, cirka 40 meter fra midt i gangfeltet.

– Han stoppet, og rygget tilbake. Det var en mann. Han spurte om det gikk bra med meg. Jeg svarte «ja». Så spurte han meg om han skulle kjøre meg til skolen, forteller Aase.

Oppga ikke navn og nummer

Mannen oppga aldri navn eller nummer. Han tilbydde heller ikke 17-åringen å kjøre til legevakten.

– Han snakket om andre ting. Hvilken linje jeg gikk på og hvilket år og slike ting. Jeg var ganske forfjamset. Han fortalte at han ikke hadde sett meg, forteller Aase.

Mannen som kjørte på Aase kjørte en Ford S-Max. Fargen var mørk, mørkeblå eller svart, husker Aase. Selve glasset inni sidespeilet på førersiden ble knust.

Han ble sluppet av ved politistasjonen i Sandnes sentrum, noe Aase selv ba om. Aase gikk på skolen, men smertene var for store. Han kom seg til Sandnes legevakt, som henviste ham til røntgen på sykehuset. Ingenting var brukket.

Bilen kjørte over begge føttene til Markus, ved anklene. Han fikk merker på både bukse og jakke etter sammenstøtet med bilen. Foto: Foto: Arne Birkemo / Dagsavisen

– Hadde englevakt

– På sykehuset sa de at Markus hadde hatt englevakt, sier moren Linda Larsen Aase.

Bilen kom kjørende fra Hommersåk. Like før gangfeltet er det 70-sone, mens området ved gangfeltet har 40-sone.

– Generelt kjører folk veldig fort forbi her, sier moren.

Familien bor noen få hundre meter fra gangfeltet.

Etterlyser sjåføren på Facebook

Etter hendelsen la moren ut et innlegg på Facebook-gruppen «Du vett når du e fra Sandnes når ...» hvor hun etterlyste sjåføren.

Mandag ettermiddag hadde innlegget syv kommentarer, 48 reaksjoner og 108 delinger. Gruppen hvor innlegget ble publisert har 13 tusen medlemmer.

– Vi er ikke ute etter å «ta» noen, men rett skal være rett. Vi ønsker en forklaring. Vi er veldig oppskaket, sier moren til RA.

Hendelsen er meldt til politiet

– Politiet sier det er vanskelig for dem å gjøre noe uten mer informasjon, sier Larsen Aase.

RA lyktes ikke med å få en kommentar fra Sandnes-politiet mandag.

Ifølge Aase er mannen cirka 40 år. Han hadde mørkt hår, var litt kraftig bygd og brukte briller.

Bilen han kjørte var en mørkeblå eller svart Ford S-Max, med knust sidespeil på førersiden.

– Jeg håper at noen vet hvem det kan være. At de ser bilen med ødelagt sidespeil. Det kan jo også hende at et bilverksted får inn en bil som trenger å fikse et sidespeil, sier moren.

Innebandy-stopp

17-år gamle Markus håper å være tilbake på skolen om kort tid. Han klarer å gå på foten selv om det gjør vondt.

Verre blir det for innebandysatsingen framover. Aase spiller både på gutte-, junior- og elitelaget til Sandnes IBK.

– Klart det er surt å ikke få være med på viktige kamper framover, men jeg må bare ta tiden det trenger å bli bedre, sier 17-åringen.

(Artikkelen er først publisert av Roganytt/Dagsavisen)