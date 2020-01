Mor og tre døtre omkom i brann i Bergen

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Tre jenter på 7, 9 og 14 år og deres mor (41) er døde som følge av brannen i Bergen lørdag.

Brannen brøt ut i 6.45-tiden i den ene delen av en tomannsbolig i bydelen Ytrebygda like ved Flesland i Bergen.

En familie på sju, to voksne og fem barn, bodde i boligen. Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opprinnelig fra Syria.

Foreldrene og fire av barna var hjemme da brannen brøt ut. Moren og tre av barna ble hentet bevisstløse ut av boligen.

– Forferdelig trist

Søndag ble det kjent at en ni år gammel jente døde, natt til tirsdag døde moren og en 14 år gammel jente, og tirsdag ettermiddag opplyser politiet at en 7 år gammel jente også er død av skadene hun fikk i brannen.

Den 14 år gamle jenta var elev ved Ytrebygda ungdomsskole. Der ble det holdt det en samling for elevene tirsdag formiddag.

– Dette går inn på et helt lokalsamfunn. Hele nærmiljøet er preget. Det var et forferdelig trist budskap å få. Dette er en skole i sorg, sier kommunikasjonsrådgiver Toril Berle Schalck i Bergen kommune til NTB.

Hun var tirsdag til stede på skolen for å bistå.

Blomster ved huset i Ytrebygda der tre jenter på 7, 9 og 14 år og deres mor (41) er døde. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Sjokk

Rektor Siss Ragnhild Pedersen ved Ytrebygda skole sier at de er i sjokk.

– Det er mange elever som ikke har det bra nå. Dem tar vi vare på, og det blir en minnestund. Vi var på mange måter forberedt, men det kom som et sjokk, sier Pedersen til Bergensavisen.

– Dette er en stor tragedie som rammer hele bysamfunnet, sier vakthavende byråd Beate Husa i Bergen kommune.

– Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse med en familie og et nettverk som er hardt rammet. Det er viktig at vi alle tar godt vare på hverandre i møtet med denne tragiske hendelsen, sier hun.

Mandag ble det holdt minnestund for den ni år gamle jenta på Aurdalslia barneskole. Skolen holder tirsdag åpent fra klokken 18 til 20 for dem som ønsker å snakke og har helsesykepleier og representanter for kommunens kriseteam til stede.

Etterforsker

En familie på sju, to voksne og fem barn, bodde i boligen.Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. To etterforskere fra Kripos ankom mandag for å bistå politiet, men de er nå ferdige på stedet.

Politiet har hentet ut gjenstander fra boligen som de undersøker nærmere.

– Vi har god tro på at vi skal finne brannårsaken, men går ikke nærmere inn på det. Vi har en formening om hvor brannen startet og hva som startet den, sier stasjonssjef Torgils Lutro ved Bergen sør politistasjon til NTB.

Politiet gjennomførte en rekke avhør mandag, blant annet med innsatspersonell som rykket ut til brannen. Dette arbeidet fortsatte tirsdag. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, understreker politiet.

Kriminalteknikerne har avsluttet arbeidet på åstedet. Undersøkelsene av gjenstandene som ble tatt inn for videre analyse er ikke sluttført.

Det er rutinemessig besluttet obduksjon av de fire døde. Politiet vil også avhøre de nærmeste pårørende så snart det er mulig.