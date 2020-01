Mange biler ødelagt i brann i parkeringshus ved Stavanger lufthavn

Nødetatene fikk først melding om brannen ved 15.30-tiden. Ved 22-tiden har brannvesenet fortsatt ikke meldt om at de har kontroll i det fem etasjer høye parkeringsanlegget, men brannen og røykutviklingen er kraftig redusert de siste timene, opplyser politiet.

Rogaland brann og redning skriver på Twitter klokka 22.11 at de fortsetter med etterslokking utover natten.

Det har ikke kommet meldinger om at mennesker har blitt skadd i brannen.

Avdelingsleder og stabsmedlem ved Rogaland brann og redning IKS, Frode Strøm, sier at brannvesenet har drevet en defensiv slokking, siden bygget har fått store skader og det har vært fare for at det skal rase sammen.

Brannrobot avbestilt

Brann i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola. Hundrevis av biler er trolig ødelagt. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Brannmannskapene har i løpet av kvelden fått god slokkeeffekt ved å bruke skumvæske.

De har hatt problemer med å komme til i parkeringsbygget og startet å rive deler av fasaden på bygget. Brannvesenet rekvirerte også to slokkeroboter som skulle fraktes fra Østlandet. Men da brannen avtok, ble etter hvert robotene avbestilt.

– Avbestillingen er en konsekvens av at brannen har roet seg. Nå er det mer etterslokking vi holder på med. Vi vil være på plass utover hele natten, sier Strøm til NTB ved 22.30-tiden.

Verken politi eller brannvesen vil si hvor mange biler som er ødelagt i brannen, men har opplyst at det er snakk om flere titalls biler. Ifølge Stavanger Aftenblad er det snakk om flere hundre biler.

Røykdykkere har trukket seg ut

Det brant lenge over flere etasjer i parkeringsanlegget, og røykdykkerne har av fare for bygningskollaps trukket seg ut av parkeringshuset.

Ifølge Rogaland brann og redning IKS er det mellom 60 og 70 brannmannskaper på stedet.

Operasjonslederen tør ikke si hvor mange biler som er ødelagt i brannen, men at det er snakk om flere titalls.

– Det er ikke mulig å si på nåværende tidspunkt å si hvor mange biler som er ødelagt, sier han.

Ifølge politiet har det ikke kommet meldinger om at mennesker har blitt skadd i brannen, som de opplyser at kan bli «langvarig».

Informasjon fra stedet, tyder på at brannen blir "langvarig". Brannvesenet driver fortsatt slukkearbeid, og det er ikke kontroll på brannen. Reisende og evakuerte vil bli transportert til et hotell i Stavanger. Det kommer fortsatt røyk fra brannen, så vinduer bes holdes lukket. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 7, 2020

Stans i flytrafikken

Det er i parkeringshus P1 ved «Kiss and fly»-området på flyplassen at flere biler står i flammer. Avinor opplyser til NRK at det er over 3.000 parkeringsplasser i parkeringshuset, som var bortimot fullt da brannen startet.

Det er ikke kjent når flytrafikken vil starte opp igjen, men flere flyginger er kansellert, ifølge Avinors nettsider. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ved 18.30-tiden var det fortsatt ikke kontroll på brannen, og brannvesenet drev fortsatt med slokkearbeid.

Tirsdag ettermiddag stanset Avinor flytrafikken på grunn av at brannmannskapene som er ansatt ved flyplassen, bistår i slokkingsarbeidet.

Det er ikke kjent når flytrafikken vil starte opp igjen, men flere flyginger er kansellert, ifølge Avinors nettsider.

– Ikke kontroll

Det var ved 15.30-tiden at politiet fikk melding fra en privatperson om at det brant i elbil i parkeringshuset. Det er ikke bekreftet at brannen startet i elbilen.

Operasjonslederen sier at ingen av nødetatenes mannskaper er inne i parkeringshuset.

Ved 16.30-tiden opplyste politiet at gjester ved Scandic hotell er evakuert til terminalbygget som følge av brannen. Hotellet ligger like ved bygget.

Evakuerte fra Scandic hotell og reisende på flyplassen blir tirsdag kveld transportert til et Atlantic hotell i Stavanger sentrum for innlosjering og registrering.

Det er fortsatt stor røykutvikling fra stedet. Kraftige flammer, og brannen er ikke under kontroll. Selve parkeringsanlegget skal være evakuert for folk. Scandic hotellet blir nå evakuert. Gjestene blir evakuert til terminalbygget. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 7, 2020

Hotell evakuert

Mange biler er ødelagt etter at det begynte å brenne i et parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Nødetatene har mange ressurser på stedet. Det er også opprettet en sperrepost på vei inn til flyplassen.

– Det er mye tjukk, sort røyk, og evakuering fra nærliggende bygninger vurderes fortløpende, sier Fenne-Jensen.

Politiet og brannvesenet har oppfordret beboere i området til å lukke vinduene på grunn av røyk fra brannen.

– Dette er farlig røyk blant annet på grunn av plaststoffer, drivstoff og batterier i bilene som brenner, opplyser Rogaland brann og redning IKS.

De ber videre om at folk ikke kjører til og fra flyplassen.

Reiseselskapet Kolumbus opplyser til Stavanger Aftenblad at de har fraktet 1.700 passasjerer med buss fra flyplassen.

Uklart om flytrafikken vil gå som planlagt



Avinor ber flypassasjerer som skal reise onsdag, holde seg oppdatert.

– Vi håper at trafikken vil gå som normalt i morgen. Vi forventer det, men følger situasjonen, sier informasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til NTB tirsdag kveld.

Hun oppfordrer flypassasjerer som skal reise fra flyplassen onsdag om å følge med på informasjon fra flyselskapet sitt eller på Avinors nettsider.

Meldingen om brannen i parkeringshuset kom ved 15.30-tiden tirsdag ettermiddag. Flytrafikken på Stavanger lufthavn ble stanset etter kort tid, og på flyplassen ble det satt krisestab umiddelbart da brannen begynte.