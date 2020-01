Klimaforskere: Verden har ikke sett normalt vær siden 2012

Artikkelen er publisert i vitenskapstidsskriftet Nature Climate Change. I den legges det til grunn at klima defineres som gjennomsnittsværet for en 30-årsperiode, mens været varierer fra dag til dag.

Siebastian Sippel, som er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), sier at «normalen» fortsatt vil være gjeldende for det lokale og regionale været, men at begrepet globalt har mistet meningen fordi klimaendringene skjer for fort.

– De fleste tenker på klimaendringer som noe langsiktig, noe som skjer om 50 eller 100 år. Noe som tar svært lang tid. Lokalt stemmer det fortsatt, men ikke globalt. Hver eneste dag er det et eller flere steder vær med et tydelig avtrykk av klimaendringer, sier Sippel.

Han har sammen med fire forskere fra ETH i Zürich funnet fram til en definisjon for et klimafotavtrykk. Det vil si hvor høy temperaturen må være, og hvordan luftfuktigheten må være, for å kunne slå fast at man observerer klimaendringer.

– Fra 2000 til 2010 ble dette observert i mer enn halvparten av årets dager. Fra 2012 hver eneste dag. Siden da har det hver eneste dag vært så mye varmere enn normalt ett eller flere steder i verden, at klimaendringer er eneste forklaring, sier han.