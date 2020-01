– Målet er å gå videre med livet mitt, men det kan jeg jo ikke

En kvinne i 30-årene er tiltalt for å ha ropt hatefulle ytringer mens hun forsøkte å rive av hijaben til Faisa Warsame (32).

Angrepet skjedde 22. september 2018 da Warsame var på vei hjem fra butikken på Tøyen i Oslo. Ifølge tiltalen ble hun påført slag, mens kvinnen i 30-årene ropte «burkajævel», «svarte hore», «svarte faen».

Rettssaken mot den tiltalte kvinnen har blitt utsatt to ganger.

– Jeg synes det er belastende, sier Warsame til ABC Nyheter.

I april i fjor ble saken utsatt fordi tiltalte ikke møtte i Oslo tingrett. Mandag skulle rettssaken startet på nytt, men nok en gang ble den utsatt.

Nå er grunnen at politiet ikke har fått forkynt innkallelsen for tiltalte.

– Jeg kan bekrefte at saken er utsatt fordi tiltalte ikke var stevnet, sier politiadvokat Maiken Brovold i Oslo politidistrikt til ABC Nyheter.

– Stor påkjenning

Warsama sier det er en stor påkjenning at saken har blitt utsatt to ganger.

– Å være fornærmet i en sak som er basert på hatefulle ytringer og rasistisk motivert vold er tungt. Dagene før rettssaken er ikke enkle i det hele tatt. Man må forberede seg både fysisk og psykisk og gjenoppleve traumet på nytt før man skal møte i retten, sier hun.

Og fortsetter:

– At rettssaken plutselig blir utsatt for andre gang er belastende og en stor påkjenning. Politiet kunne vært mer forberedt og sørget for at hun møter opp i retten ihvertfall andre gangen, sier Warsame.

Vil gå videre



Saken var først berammet i Oslo tingrett 8. april i fjor. Nå må Warsame på ny vente fordi politiet ikke har fått tak i tiltalte.

– Målet mitt er å bli ferdig med saken for å kunne gå videre med livet mitt. Men det kan jeg jo ikke når den har blitt utsatt gjentatte ganger nå, sier hun.

Hun frykter tiltalte kan få strafferabatt ettersom tiden går.

– Det blir feil, i hvert fall når det er politiet og retten som har drøyet det, sier hun.

ABC Nyheter har vært i kontakt med advokat Torgeir Tønsager Falkum, som forsvarer kvinnen i 30-årene, som ikke ønsker å kommentere saken.

Møtt med forståelse

Warsames situasjon blir møtt med forståelse hos politiet.

– Påtalemyndigheten har forståelse for at utsettelsene er belastende for fornærmede. Vi tar sikte på å få saken berammet på nytt så fort det lar seg gjøre, sier politiadvokat Brovold.

Saken har vært etterforsket av hatkrimgruppa på Manglerud i Oslo.

I 2014, det året gruppen ble opprettet, ble det registrert 69 hatkrimsaker i Oslo politidistrikt.

Det foreløpige tallet for 2019 ligger på rundt 230 saker.