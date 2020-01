Bahareh Letnes fikk drapstrussel etter Instagram-innlegg

Norsk-iranske Bahareh Letnes skrev i helgen et Instagram-innlegg på sin private profil til støtte for den avdøde generalen, som ble drept i et amerikansk droneangrep.

Hendelsen har fått alvorlige konsekvenser og gjort situasjonen i Midtøsten svært anspent.

Mandag morgen oppdaget Letnes at hennes innlegg var slettet av Instagram.

– Instagram mener at jeg har brutt deres retningslinjer, sier Letnes til VG.

Overfor avisa Dagen bekrefter Letnes at hun både har fått støttemeldinger og hatmeldinger etter innlegget, og at hun også har mottatt en drapstrussel.

Avisa har fått tilgang til et skjermbilde av trusselen, der både Letnes' fulle navn, fødselsdato og adresse listes opp i tillegg til ordene «du dør i dag» på arabisk.

Ifølge Bahareh Letnes er trusselen politianmeldt.