To ungdommer slått ned i Trondheim sentrum

Voldshendelsen skjedde i Ravnkloa i Trondheim sentrum. Politiet fikk melding om hendelsen fra en vekter like etter klokken 18.30.

Politiet kan ikke si noe om bakgrunnen for hendelsen.

– Tre menn, muligens jevnaldrende, løp fra stedet etter hendelsen, sa operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB klokken 19

En time senere opplyser politiet at ingen er pågrepet i saken, men at de to fornærmede er på politistasjonen der de skal avhøres.