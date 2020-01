Ni personer tiltalt i narkotikasak i Nedre Romerike tingrett

Politiet mener de ni personene er en del av et nettverk som har innført, oppbevart eller solgt til sammen rundt 50 kilo amfetamin, 7 kilo råopium og 87 kilo hasjisj, eller medvirket til dette.

Overtredelsen regnes som grov blant annet på grunn av de narkotiske stoffene det gjelder, samt mengden.

Flere av dem er også tiltalt for å ha levert deler av narkotikaen til mottakere i Oslo. Hendelsene skjedde i januar 2018, ifølge tiltalen.

Tre av dem er også tiltalt for brudd på våpenloven. En av disse er i tillegg tiltalt for å ha stjålet en lastebil og for å ha brutt seg inn i et bygg hvor han blant annet stjal verktøy og dører til en verdi av 142.700 kroner.

Rettssaken starter i Nedre Romerike tingrett 7. januar.