Rettssaken mot narkotiltalt Nokas-raner er i gang

57 år gamle Christensen, som var sjåfør under Nokas-ranet, ble pågrepet 7. august i fjor, da han og en 53 år gammel mann la til kai med en speedbåt i Tvedestrand. I båten lå det 122 kilo hasj som de hadde fraktet med seg fra Hirtshals i Danmark.

Mandag startet rettssaken der Christensen, 53-åringen og to menn på henholdsvis 47 og 44 år er tiltalt for smuglingen 7. august og et annet tilfelle der 50 kilo hasj ble smuglet 14. juli, skriver Fædrelandsvennen.

Påtalemyndigheten mener de fire tiltalte kan dømmes som en organisert gruppe, noe som kan bety dobbel fengselsstraff.

– De 122 kiloene erkjenner jeg straffskyld for, sa Christensen i retten.

Ifølge hans forsvarer, Sigurd Klomsæt, erkjenner Christensen ikke straffskyld for de 50 kiloene.

– Christensen er klar på at han ikke visste om noen andre enn den han var på båttur med. Han var ikke i kontakt med leverandører eller mottakere, sa Klomsæt.

53-åringen erkjente delvis straffskyld for smugling av 122 kilo hasj og nektet straffskyld for det andre tiltalepunktet. 44-åringen erkjente ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene, mens 47-åringen erkjente delvis straffskyld.