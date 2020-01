Videregående skole holder stengt etter hærverk og innbrudd

Innbruddet og skadeverket skjedde søndag ettermiddag, ifølge Adresseavisen.

Politiet ble varslet klokken 15.30 om at noen forsøkte å ta seg inn i skolens svømmehall. De lyktes ikke.

Ved 17-tiden ble brannvesenet varslet av en vekter om hvit røyk inne i skolebygget. Brannvesenet rykket ut og konstaterte at et pulverapparat var tømt, men at det ikke var brann på stedet. Skolens inngangsparti, aula og bibliotek er dekket av pulveret.

– Vi håper skolen kan åpne tirsdag, sier rektor Hanne Mari Sæther.