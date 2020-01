Støre roser Equinors nullutslippsplan

– Utvikling av havvind og et kraftnett i Nordsjøen kan legge grunnlaget for at vi i Norge kan selge energi til Europa også i det lange løp, sier Støre.

De som i dag jobber i olje og gass, kan derved være med på å videreutvikle Norge som en energinasjon, tror Støre.

Beslutningen kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyktige i et marked som vil legge stadig større vekt på klimaavtrykk, mener han.