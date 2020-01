Nato innkaller til hastemøte

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har innkalt Nato-rådet til hastemøte for å drøfte krisen i Midtøsten. Situasjonen er svært spent etter USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani.

Møtet starter klokken 15.

Equinor, LO og NHO presenterer planer for utslippsfri sokkel

Equinor, LO og NHO går sammen om et mål om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050. Kuttplanene vil bli kjent i to presentasjoner mandag formiddag.

Ifølge NRK og Dagens Næringsliv kommer kuttene til å koste Equinor og partnerne rundt 50 milliarder kroner.

Filmprodusent Harvey Weinstein for retten

Weinstein er i New York tiltalt for voldtekt av to kvinner. Rettssaken på Manhattan ventes å vare fram til 9. februar.

Forsvarsministeren holder sitt årlige nyttårsforedrag i Oslo Militære Samfund

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) holder sin årlige tale for Oslo Militære Samfund.