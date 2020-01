Klimafokus under Golden Globe-utdelingen

Golden Globe ble søndag arrangert for 77. gang. Russell Crowe og Joaquin Phoenix var blant prisvinnerne som brukte anledningen til å rette oppmerksomheten mot klimaendringene og problemene de fører med seg.

«1917» stakk av med en overraskende seier i kategorien beste drama, i tillegg til at Sam Mendes fikk prisen for beste regissør for sin jobb med filmen. «Parasitt», «Once Upon a Time in Hollywood», «The Joker» og «The Farewell» var blant de andre filmene som ble belønnet med priser.

Trump truer Irak med sanksjoner

USAs president Donald Trump truer Irak med sanksjoner om de kaster ut de amerikanske styrkene som har kjempet i koalisjonen mot IS. Iraks nasjonalforsamling vedtok søndag å be regjeringen kaste koalisjonen ut av landet.

Hjelpetelefoner er overveldet

Mental Helse sier pågangen på deres døgnåpne hjelpetelefon har vært så stor i jula at de kun har fått svart drøyt 60 prosent av dem som har ringt inn. Kirkens SOS sier det samme, og sier de setter økningen i sammenheng med omtalen av Ari Behns selvmord og bisettelse.

Europeiske ledere ber Iran etterleve atomavtalen

Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Boris Johnson ba i en felles uttalelse søndag Iran om å holde seg til atomavtalen fra 2015, og ba Iran avstå fra å gjennomføre eller støtte «voldelige handlinger».