Fjorårets 110 trafikkofre hedret i Vestfold

Solberg deltok på Trygg Trafikks minnemarkering «Lys til ettertanke», som søndag ble arrangert for 26. gang.

– I fjor mistet 110 mennesker livet i trafikken i Norge. Antallet omkomne i trafikken er altfor høyt, selv om det er halvert siden 2010 og Norge for fjerde år på rad har lavest antall trafikkdrepte i Europa, sa hun i en tale.

Solberg møtte pårørende under markeringen, som fant sted i og ved Skjee kirke i Sandefjord kommune i Vestfold.

Arrangementet ble innledet med at Kjell Håkon Andersen spilte saksofon, før fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid (Ap) ønsket velkommen. Karin Madeleine Devilleè Walin, leder for Utrykningspolitiet i Agder og Sørøst politidistrikt, holdt appell, og deltakerne gikk i fakkeltog ned til E 18.

Les også: Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus

– Jobb å gjøre

I Vestfold mistet sju mennesker livet i trafikkulykker i fjor.

– Tilbake sitter kjærester, foreldre og barn. Familie og venner som kjenner på et intenst savn. Som har fått livet snudd på hodet. Det er nesten ikke til å holde ut, sa Solberg.

Hun understreket at alle har et ansvar for å bidra til økt trafikksikkerhet.

– Vi må alle gjøre det vi kan for å forhindre den neste ulykken. Så lenge vi ikke har nådd målet om null drepte og hardt skadde i trafikken, har vi fortsatt en krevende jobb å gjøre.

Veronica Isaksen representerte de pårørende under markeringen og holdt tale inne i kirken. Hun mistet sin mor i 2018 i Rjukan-ulykken, hvor fem personer omkom. Isaksen ba de tilstedeværende om å ta vare på hverandre når ulykken rammer.

– Kjør forsiktig og vær sikker på at du kjører en trygg og forsvarlig bil, var hennes budskap til alle sjåfører.

Klart flest menn

80 av de 110 menneskene som omkom i trafikken i fjor, er menn. Ulykkene i desember i fjor, der 14 personer mistet livet mot 6 året før, gjorde at antallet ofre gikk opp med to i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

For første gang i moderne tid omkom ingen barn under 16 år i trafikken.

– Utviklingen har gått rette veien i mange år. Vi er flinke til å sikre våre barn i bil. Jeg skulle ønske vi er like flinke å sikre de voksne, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Våre analyser av dødsulykkene viser at 33 prosent av alle som omkom i en bil, ikke har brukt sikkerhetsbelter. Mange av disse ville ha reddet livet om de hadde brukt sikkerhetsbelte, sier veidirektøren.

Nordland hadde i fjor flest dødsulykker og gikk fra fem i 2018 til 16 i fjor. Bak følger Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med én ulykke i hvert fylke.