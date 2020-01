Mann siktet for å ha helt syre inn i kvinnes bil

Kvinnen ble påført et større etsende sår på låret, skriver Dagbladet.

Hendelsen fant sted torsdag denne uken. Da kvinnen skulle sette seg inn i bilen sin, merket hun at det var fuktig i bilen og at det begynte å svi på fingrene. Hun ringte da brannvesenet, som bekreftet at det var syre.

Hjemme hos mannen tok politiet beslag av en plastdunk med et påtegnet dødninghode. Mannen har forklart at plastdunken inneholdt saltsyre. Lørdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. Mannens forsvarer sier at hans klient nekter straffskyld.

I april i fjor ble mannen dømt til fem måneders fengsel for gjentatte skadeverk på bilen til den samme kvinnen. Ifølge dommen var kvinnen en venninne av mannens kone. I dommen fra Bergen tingrett fremgikk det at mannen mente venninnen blandet seg inn i ekteskapet og at hun etter hans oppfatning rådet kona til å forlate ham, skrev Bergens Tidende.

Ifølge dommen helte han da syre i førersetet på bilen, bildøren og på soverommet til kvinnen, slik at hun fikk hull på klærne og svie på fingrene.

Mannen ble i tillegg dømt til å betale til sammen 40.000 kroner i skadeerstatning og oppreisning til kvinnen. Han fikk også kontaktforbud med kvinnen i en periode på fem år.