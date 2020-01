Fjelloverganger og veier stengt på grunn av uvær

Det er sendt ut farevarsel om snøfokk og redusert sikt på de høyeste fjellovergangene søndag, melder NRK.

– Det kan blåse stiv kuling på de mest vindutsatte stedene. En må regne med at det blir utfordrende kjøreforhold, og jeg ser ikke bort fra at høyfjellsveier kan bli stengt, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til kanalen.

Riksvei 15 over Strynefjellet ble åpnet lørdag ettermiddag, men kan bli stengt igjen på kort varsel, opplyser Vegtrafikksentralen øst.

Lørdag kveld ble riksvei 7 over Hardangervidda stengt for personbiler, mens det var kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Riksvei 13 stengt

Riksvei 13 over Vikafjell er stengt, og det blir ikke gjort noen ny vurdering før søndag klokka 11, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Også i nord skaper uværet trøbbel i trafikken, både på land og til sjøs.

I Bodø er flere ferjeavganger innstilt som følge av værsituasjonen. Avganger fra Røst, Værøy og Moskenes er også påvirket av uværet.

Det er kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet.

Forrykende uvær

E6 over Kvænangsfjellet i Troms er stengt på grunn av fare for ras, mens samme vei ved Hatter i Finnmark er stengt på grunn av uvær.

E69 fra Skarsvåg til Nordkapp er også uværsstengt.

– Det er et forrykende uvær i store deler av Nord-Norge i dag, og det anbefales å holde seg hjemme såframt man ikke må ut å kjøre, advarer Vegtrafikksentralen nord.

I Høylandet og Overhalla i Trøndelag er mange personer fortsatt uten veiforbindelse på grunn av flom, melder NRK.